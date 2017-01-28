Опубликовано видео смертельного наезда "Жигулей" на остановку в Москве

В распоряжении журналистов оказались страшные кадры ДТП, произошедшего на Кутузовском проспекте в Москве. На записи запечатлено, как автомобиль ВАЗ-2114 совершает смертельный наезд на остановку, где в тот момент стояла группа дворников.

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