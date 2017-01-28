Отец Мары Багдасарян рассказал, за что ее автомобиль задержали на юго-западе Москвы
В Москве за нарушение правил дорожного движения задержан автомобиль Мары Багдасарян
Опубликовано видео смертельного наезда "Жигулей" на остановку в Москве
Инцидент произошел около 4-х утра в районе Новоарбатского моста. Водитель автомобиль "Жигули", не справившись с управлением, вылетел со встречки и сбил четырех рабочих, убиравших снег.
В результате ДТП, один человек погиб, трое получили тяжелые травмы. Как сообщает Life.ru, пострадавших зовут Сугробов С. (42 года), Барышев А,(45 лет), Курмалев К. (57 лет). Обстоятельства аварии устанавливаются.
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