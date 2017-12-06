В центре Москвы автомобиль рухнул в реку

В Москве в ночь на 6 декабря случилась необычная авария. Автомобиль вылетел на набережную, пробил ограждение и рухнул в Яузу.

Девушку, которая находилась за рулем, спасли очевидцы, передает телеканал "360" со ссылкой на Life.ru. Предположительно, она не справилась с управлением. Автомобиль будет поднят из реки в ближайшее время, сообщает РИА ФАН.