Мара Багдасарян внезапно исцелилась от эпилепсии

Известная стритрейсерша Мара Багдасарян, пожизненно лишенная прав, собирается возвращать разрешение на управление машиной через суд. Об этом заявил ее адвокат Давид Кемулария.

По словам юриста, девушка уже собрала необходимые документы и медицинские справки, согласно которым она полностью здорова. Адвокат отмечает: несмотря на это, возвращать права Маре не собираются. "ГИБДД Твери, где находятся ее права, отправляют в Москву, а в московском ГАИ – в Тверь", – приводит его слова Lenta.ru.

Поводом для такого заявления стал новый штраф, выписанный Маре Багдасарян за вождение автомобиля без прав. Отметим, суд сначала приговорил ее к 25 суткам административного ареста за неоднократное и грубое нарушение правил дорожного движения. А после этого, по медицинским показаниям, лишил прав – у девушки диагностировали эпилепсию вследствие черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП.

Напомним, Мара Багдасарян приобрела скандальную известность после гонок по Москве на Mercedes-Benz Gelandewagen вместе с друзьями, одним из которых был сын замглавы компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров. Молодые люди на полном газу уходили от полицейской погони, ведя прямую трансляцию в сервисе Periscope.

Когда их наконец задержали, одного из гонщиков приговорили к 300 часам обязательных работ, а Мару Багдасарян отпустили – она сидела на пассажирском сиденье и "всего лишь" вела трансляцию происходящего.