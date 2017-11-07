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Авто

Мара Багдасарян внезапно исцелилась от эпилепсии

Мара Багдасарян. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Известная стритрейсерша Мара Багдасарян, пожизненно лишенная прав, собирается возвращать разрешение на управление машиной через суд. Об этом заявил ее адвокат Давид Кемулария.
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По словам юриста, девушка уже собрала необходимые документы и медицинские справки, согласно которым она полностью здорова. Адвокат отмечает: несмотря на это, возвращать права Маре не собираются. "ГИБДД Твери, где находятся ее права, отправляют в Москву, а в московском ГАИ – в Тверь", – приводит его слова Lenta.ru.

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Поводом для такого заявления стал новый штраф, выписанный Маре Багдасарян за вождение автомобиля без прав. Отметим, суд сначала приговорил ее к 25 суткам административного ареста за неоднократное и грубое нарушение правил дорожного движения. А после этого, по медицинским показаниям, лишил прав – у девушки диагностировали эпилепсию вследствие черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП.

Напомним, Мара Багдасарян приобрела скандальную известность после гонок по Москве на Mercedes-Benz Gelandewagen вместе с друзьями, одним из которых был сын замглавы компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров. Молодые люди на полном газу уходили от полицейской погони, ведя прямую трансляцию в сервисе Periscope.

Когда их наконец задержали, одного из гонщиков приговорили к 300 часам обязательных работ, а Мару Багдасарян отпустили – она сидела на пассажирском сиденье и "всего лишь" вела трансляцию происходящего. 

Автор: Михаил Войцеховский7 ноября 2017, 16:58

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