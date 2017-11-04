Победителя "Битвы экстрасенсов" поймали за рулем угнанного Bentley

В Санкт-Петербурге правоохранители при проверке обнаружили угнанный автомобиль Bentley. За рулем иномарки находился знаменитый экстрасенс Петр Смирнов, известный под именем Свами Бодхи Даши.

У дорогостоящей иномарки был перебит идентификационный номер. По мнению специалистов, подделку выдает то, что в последовательности букв и цифр после литеры W стоит просто I, хотя должен быть другой символ.

Смирнова доставили в отделение полиция для регистрации материалов проверки. Экстрасенс заявил, что приобрел иномарку именно в таком состоянии, в котором ее изъяли, и не производил никаких манипуляций с уникальным номером машины, передает "Фонтанка".

По факту происшествия проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить, у кого именно был угнан автомобиль перед тем, как попасть к Смирнову.

Напомним, Свами Бодхи Даши стал победителем 17-го сезона "Битвы экстрасенсов". Ему присвоили звание самого таинственного медиума.