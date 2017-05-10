Победитель "Битвы экстрасенсов" выдал шарлатанов на проекте

Мехди Эбрагими-Вафа хочет восстановить справедливость ради памяти умерших коллег по шоу. Он ответил всем скептикам и критикам.

В последнее время вокруг популярной телепрограммы "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ сломано немало копий. Со всех сторон звучат упреки, что-де шоу – постановочное, а ясновидящие – подставные лица и актеры, работающие по сценарию.

Корреспондент Dni.Ru встретился с победителем третьего сезона "Битвы" – Мехди Эбрагими-Вафа из Ирана. "Говорить, что все это – просто шоу, обман, не вполне некорректно, – уверяет ясновидящий. – Мы знаем, как много проходимцев встречается в совершенно разных сферах жизни. Были они и на проекте. Но не все участники! Быть может, ведущему Михаилу Пореченкову, который первым поднял эту волну с якобы аферистами на шоу, не всегда удавалось отличить настоящее от обмана, поэтому он высказал сейчас свое достаточно общее впечатление".

"Я хорошо знаю Михаила и понимаю его, – продолжает экстрасенс. – Тем более то, что показывают сейчас, на правду, мягко говоря, не похоже. Но в том сезоне, в котором участвовал я, все было по-другому, все было реально и без подставных лиц. Это был настоящий труд, мне приходилось очень тяжело, и ведь есть же те люди, которым я именно в тот момент реально помог".

"Когда шоу набрало популярность, ради рекламы и наживы в него стало просачиваться множество шарлатанов, – заявил Эбрагими-Вафа. – Я тоже против них. Но считаю, что своим участием и победой в проекте я доказал скептикам, что экстрасенсорика действительно существует".

"Сейчас я защищаю не только свою честь, но и честь моего хорошего друга Алексея Фада, занявшего второе место, и целительницы Надежды Титовой, которая была яркой участницей. И Алексей, и Надежда ушли из жизни и уже не могут защитить себя от нападок. А мне не хотелось бы, чтобы очерняли их память и обвиняли в шарлатанстве", – подчеркнул победитель популярного телепроекта.

Как писали ранее Dni.Ru, известный актер Михаил Пореченков, который в свое время был ведущим "Битвы экстрасенсов", заявил, что популярное шоу нельзя назвать правдивым: "Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю".