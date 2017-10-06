Часть Дмитровского шоссе перекроют до зимы

На участке Дмитровского шоссе ограничено движение. Данная мера принята из-за строительства станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии метро, передает агентство "Москва".
Ограничение будет действовать на трех полосах с перезапуском движения. 1 декабря работы будут завершены, и движение нормализуется.
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