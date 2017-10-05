Названы любимые иномарки россиян

Эксперты проанализировали содержание российского автопарка и выяснили, какие иномарки пользуются наибольшим спросом. Согласно данным исследования, в нашей стране более 25 миллионов легковых автомобилей иностранного производства.

Специалисты "Автостата" проанализировали предпочтения россиян в плане автомобилей по состоянию на 1 июля 2017 года. Оказалось, что наибольшей популярностью у граждан нашей страны пользуются японские марки – их доля на рынке составляет 37%. В общей сложности таких машин более 9,4 миллиона, сообщается на сайте агентства.

На втором месте – машины корейских марок, доля которых составляет 17%. Их насчитывается порядка 4,3 миллиона экземпляров. Чуть ниже показатель у немецких брендов – 4,2 миллиона машин или каждая шестая иномарка.

На четвертом месте расположились американские автомобили (3,1 миллиона), на пятом – французские (2,1 миллиона). На долю чешских брендов (примерно 700 тысяч единиц) приходится около 3% доли автопарка, 2% иномарок составляют китайские машины (почти 550 тысяч). Показатели остальных брендов составляют менее 400 тысяч экземпляров или 1,5% в долевом выражении.

Ранее "Автостат" обнародовал результаты исследования, согласно которому самой популярной иномаркой в России на 1 июля 2017 года стал Ford Focus. Вторую строчку в рейтинге заняла Toyota Corolla, третью – Hyundai Solaris.

