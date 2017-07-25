Назван виновник загрязнения воздуха в Москве

Москва входит в десятку самых неблагополучных по чистоте воздуха городов России. 98% вредных выбросов в атмосферу приходится на автомобили.

По степени загрязненности воздуха Москва признана одним из самых неблагополучных городов страны. Спецпредставитель президента по вопросам транспорта, экологии и природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил, что в этом виноваты автомобили: они дают 98% вредных выбросов в атмосферу, сообщает "Газета.ru".

По его словам, ведомство мониторит ситуацию с выхлопами по всей стране. "Мы на сегодняшний день ведем мониторинг воздуха в 225 городах России. Десятка регионов есть у нас самых не благополучных. Да простит меня Сергей Семенович Собянин (мэр столицы. – Прим. ред.), Москва входит в этот список", – сказал Иванов.

Ранее Dni.Ru сообщали, что в Экологическом рейтинге субъектов России антилидерами стали Подмосковье и Ленинградская область. В Московскую область ежегодно вывозится около пяти миллионов тонн мусора. "Подмосковье фактически является сборником всего мусора Москвы", – отметил председатель Зеленого патруля Андрей Нагибин.