Названы самые популярные иномарки в Россию

Россияне голосуют за новые иномарки единственным доступным им способом: отдавая предпочтение при покупке определенным моделям или производителям. За первое полугодие 2017 года самым покупаемым автомобилем стал KIA Rio, потеснив Hyundai Solaris.

По данным аналитического агентства АВТОСТАТ, за первое полугодие 2017 года более 46 тысяч россиян приобрели KIA Rio. Таким образом эта модель подвинула на пьедестале Hyundai Solaris, который ранее выбился в лидеры по итогам прошедшего 2016 года.

В свою очередь Hyundai Solaris в первом полугодии 2017 года приобрели 32,7 тысячи россиян, что на 28,7% меньше, чем за тот же период 2016 года. В тройку лидеров самых продаваемых иномарок вошел также корейский кроссовер Hyundai Creta. Владельцами этой модели по итогам первых шести месяцев 2017 года стали 24,1 тысяч россиян. Таким образом тройку лидеров потребительских предпочтений заняли корейские автомобили.

Как ранее сообщали Dni.Ru, и по итогам 2016 года россияне предпочитали иномарки. Правда, тогда KIA Rio была на третьем месте по популярности.

Самым востребованным автомобилем 2016 года в России стал Hyundai Solaris. В течение прошлого года реализовано 90,4 тысячи авто этой модели. На второй позиции оказался отечественный автомобиль Lada Granta с показателем в 87,7 тысячи реализованных машин. На третьей строчке рейтинга – Kia Rio с результатом в 87,7 тысячи проданных автомобилей.

