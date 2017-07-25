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Происшествия

Солист "Песняров" получил удар ножом в лицо

Фото: GLOBAL LOOK press\CHROMORANGE / Michael Memminger
Возвращаясь из Москвы в Минск на автобусе, солист "Песняров" Артур Михайлов нарвался на пьяного пассажира с ножом. Артисту удалось утихомирить буяна, но теперь какое-то время певец не сможет участвовать в концертах.
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"Человек искал конфликта… Я обратил внимание, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Я понимал, что он просто ищет повод. Конфликт нарастал", – рассказал Артур Михайлов. Буян то затихал, то вновь вел себя агрессивно. В конце-концов свою агрессию хулиган направил на артиста.

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"Вдруг справа, втихаря, мне пришелся удар по подбородку ножом. Как выяснилось, он метил в шею, сотрудники полиции потом сказали, что мне повезло, если бы я был другого роста…" – вспоминает Михайлов в интервью РИА Новости. 

Хулиган был крепок. Его руку с зажатым в ней ножом не могли разжать двое подоспевших на выручку попутчиков. В итоге дебошира скрутил наряд ДПС, когда автобус остановился у ближайшего поста. Был составлен протокол. Теперь буяну грозит до пяти лет лишения свободы. Хулиган оказался жителем Подмосковья, прошедшим Афганистан. Вероятно, по этой причине у него что-то сработало в голове в результате опьянения, считает артист.

Артур Михайлов. Фото: youtube.com

На рану Михайлова медики наложили восемь швов. Солисту "Песняров" придется пропустить несколько ближайших выступлений. 

Автор: Алексей Минин25 июля 2017, 19:32
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