Солист "Песняров" получил удар ножом в лицо

Возвращаясь из Москвы в Минск на автобусе, солист "Песняров" Артур Михайлов нарвался на пьяного пассажира с ножом. Артисту удалось утихомирить буяна, но теперь какое-то время певец не сможет участвовать в концертах.

"Человек искал конфликта… Я обратил внимание, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Я понимал, что он просто ищет повод. Конфликт нарастал", – рассказал Артур Михайлов. Буян то затихал, то вновь вел себя агрессивно. В конце-концов свою агрессию хулиган направил на артиста.



"Вдруг справа, втихаря, мне пришелся удар по подбородку ножом. Как выяснилось, он метил в шею, сотрудники полиции потом сказали, что мне повезло, если бы я был другого роста…" – вспоминает Михайлов в интервью РИА Новости.

Хулиган был крепок. Его руку с зажатым в ней ножом не могли разжать двое подоспевших на выручку попутчиков. В итоге дебошира скрутил наряд ДПС, когда автобус остановился у ближайшего поста. Был составлен протокол. Теперь буяну грозит до пяти лет лишения свободы. Хулиган оказался жителем Подмосковья, прошедшим Афганистан. Вероятно, по этой причине у него что-то сработало в голове в результате опьянения, считает артист.

На рану Михайлова медики наложили восемь швов. Солисту "Песняров" придется пропустить несколько ближайших выступлений.