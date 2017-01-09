Автомобиль попал в ДТП с вылетевшим на встречную полосу Porsche Сayenne
При этом ее заподозрили в симуляции судорог
Интимные фото гонщицы Мары Багдасарян
Интимные фотографии девушка опубликовала на своей странице в социальной сети "Вконтакте". Ее фотографии набирают множество лайков.
Примечательно, что откровенные фотографии Мара Багдасарян начала публиковать незадолго до Нового года. Однако и в праздничную неделю гонщица радовала своих подписчиков новыми снимками.
Гонщица и прежде редко, но все же публиковала фотографии с пикантным содержанием. Например, один из производящих впечатление снимков был сделан в салоне автомобиля.
Отметим, что во время новогодних праздников девушка в очередной раз подчеркнула свою любовь к дорогим автомобилям. В социальных сетях она опубликовала новый снимок из машины премиум-класса.
Напомним, в ночь с 5 на 6 января сотрудники ГИБДД остановили Мару Багдасарян для проверки документов. Стражи порядка оформили в отношении нарушительницы протокол за неуплату 55 штрафов за нарушение правил ПДД на сумму в 183 тысячи рублей.
Сотрудникам правоохранительных органов пришлось прервать допрос гонщицы в связи с ее ухудшившимся самочувствием. Медики доставили мажорку в больницу с диагнозом "состояние после судорожного припадка". Однако Мара Багдасарян покинула медицинское учреждение сразу после медицинского осмотра.
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Фотографии были опубликованы незадолго до Нового года и во время праздников