Интимные фото гонщицы Мары Багдасарян

Мажорка Мара Багдасарян, получившая известность после гонок на Gelandewagen с сыном вице-президентом "Лукойла" Русланом Шамсуаровым, выложила в Сеть свои интимные фотографии. Снимки пользуются успехом у ее подписчиков.

Интимные фотографии девушка опубликовала на своей странице в социальной сети "Вконтакте". Ее фотографии набирают множество лайков.

Примечательно, что откровенные фотографии Мара Багдасарян начала публиковать незадолго до Нового года. Однако и в праздничную неделю гонщица радовала своих подписчиков новыми снимками.

Гонщица и прежде редко, но все же публиковала фотографии с пикантным содержанием. Например, один из производящих впечатление снимков был сделан в салоне автомобиля.

Отметим, что во время новогодних праздников девушка в очередной раз подчеркнула свою любовь к дорогим автомобилям. В социальных сетях она опубликовала новый снимок из машины премиум-класса.

Напомним, в ночь с 5 на 6 января сотрудники ГИБДД остановили Мару Багдасарян для проверки документов. Стражи порядка оформили в отношении нарушительницы протокол за неуплату 55 штрафов за нарушение правил ПДД на сумму в 183 тысячи рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось прервать допрос гонщицы в связи с ее ухудшившимся самочувствием. Медики доставили мажорку в больницу с диагнозом "состояние после судорожного припадка". Однако Мара Багдасарян покинула медицинское учреждение сразу после медицинского осмотра.