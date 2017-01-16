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Жириновский придумал "холодный душ" для автохамов
По мнению парламентария, автохамам необходим "холодный душ", чтобы они лучше осознали всю тяжесть своего правонарушения. При этом политик уточнил, что многие уже существующие наказания в борьбе с нарушителями-"мажорами" вряд ли помогут.
"Конфискация автомобиля не поможет – они богатые и купят еще. Изымать права не поможет – они будут без прав ездить. Давать им административный арест – не поможет, исправительные работы – тоже", – уверен Жириновский. По словам депутата, самый действенный метод борьбы с нарушителями в данном случае – ссылка.
"Им обязательно нужна Москвы или Петербург. А если будет угроза, что их вышлют, то они сразу станут спокойными и будут на трамвае ездить в Москве", – цитирует парламентария РЕН ТВ. Жириновский уверен, что это станет "холодным душем" для автохамов, который сразу отобьет у них желание нарушать правила дорожного движения.
Высказался депутат и по поводу видео со свадебным кортежем оперуполномоченного Карахана Балакеримова. По мнению Жириновского, уже сформировалась практика, когда за подобные проступки увольняют не только госслужащих, которые совершили нарушения, но и их начальников.
Напомним, один из последних громких случаев хамства на дороге был зафиксирован на Камчатке. Тогда водитель Ульяна Лобанова и ее муж отказались уступать дорогу бригаде скорой помощи, которая спешила по вызову. В результате врачи не успели вовремя приехать к пациенту – мужчина скончался.
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