Скандал с камчатской автохамкой дошел до Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал резонансное происшествие в Петропавловске-Камчатском с участием автоледи, которая не пускала скорую к умирающему пациенту. По словам представителя Кремля, такое поведение недопустимо.

Песков подчеркнул, что действия женщины должны получить юридическую и правовую оценку. "Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий, солидаризироваться с тем, кто возмущен непропуском машины скорой помощи", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы государства.

Тем временем жители Камчатки устроили травлю Ульяны Лобановой и ее мужа, по вине которых скорая не могла подъехать к дому умирающего пациента. Пользователи практически парализовали работу сайта учреждения, где работает автохамка, сообщает Regnum. Чтобы избежать потока обвинений и угроз, семейная пара отключила мобильные телефоны и закрыла аккаунты в соцсетях.

Критике подверглась и бригада скорой, не успевшая на вызов. По мнению адвоката Леонида Ольшанского, врачей могут привлечь к уголовной ответственности за халатность, если будет доказано, что они могли спасти молодого человека. В частности, будет рассмотрен вопрос о том, почему медики остались в машине, а не добрались до нужного дома пешком, пишет Life.ru.





Напомним, что резонансный случай произошел в Петропавловске-Камчатском. Женщина – водитель иномарки и ее пассажир десять минут мешали врачам проехать к дому умирающего молодого человека.

При этом спутник автоледи вел себя крайне агрессивно: он оскорблял сотрудников скорой и прыгал на капот. Когда медики прибыли на место, они были вынуждены констатировать смерть пациента.