Видео со скандальной свадьбы полицейского с Рублевки

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам (ММА) Магомед Исмаилов обнародовал видео со свадьбы полицейского с Рублевки Карахана Балакеримова, чей свадебный кортеж из элитных автомобилей, грубо нарушающий ПДД, вызвал общественный резонанс. Боец был среди приглашенных гостей.

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