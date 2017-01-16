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Видео со скандальной свадьбы полицейского с Рублевки
Спортсмен был приглашен на празднование венчания оперативника с Рублевки Карахана Балакеримова, передает Life.ru. В видеоролике, выложенном в Сеть Исмаиловым, представлена нарезка из самых ярких моментов свадьбы. В частности, там запечатлены и катания "танцующего кортежа" по столичным улицам.
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