Распутина получила Rolls-Royce за 50 миллионов в подарок

Певица Маша Распутина получила роскошный подарок к Новому году. Муж артистки, бизнесмен Виктор Захаров, вручил ей ключи от шикарного автомобиля Rolls-Royce Phantom.

По словам мужа певицы, о такой машине Маша мечтала давно. "Я заказал ее к прошлому дню рождения Марии Николаевны. Все это время мы ждали, пока ее изготовят. Автомобилем я доволен. Он ручной сборки, очень надежный и качественный", – отметил Захаров.

Как рассказал бизнесмен, в их с Машей семье принято обновлять автопарк каждые три года. Между тем он выразил надежду, что новенький Phantom прослужит дольше.

Примечательно, в такой машине не страшны даже московские пробки. В автомобиле есть все для комфортного передвижения, за что его прозвали "домом на колесах". Во время поездки пассажир может смотреть телепрограммы, а также перекусить – салон авто оборудован холодильником и баром.

Цена подобного Rolls-Royce на рынке стартует от 26 миллионов рублей. С учетом того, что автомобиль Распутиной ручной сборки с полной комплектацией, его цена возрастает примерно вдвое.

Как пишет "Собеседник", свой подарок Маша Распутина уже обновила. Она прокатилась на Rolls-Royce в Кремлевский дворец, чтобы блеснуть там на светском мероприятии в роскошном платье.

Ранее сообщалось, что компания Rolls-Royce доработала спецверсию седана Celestial Phantom. Как писали Dni.Ru, теперь салон автомобиля украшен 446 бриллиантами. "Бриллиантовый" седан построен на базе уже знакомого специального исполнения Rolls-Royce Phantom, представленного в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Напомним, что в России семейство Phantom представлено купе, кабриолетом, стандартным седаном и седаном с удлиненной базой. В "стандарте" клиенту доступна восьмиступенчатая АКПП и пневмоподвеска с автоматической регулировкой клиренса.