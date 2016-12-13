Машу Распутину обокрала коллега из Сербии

Певица ждет, что ей компенсируют все потери. И оправдывает Филиппа Киркорова, оказавшегося в подобной ситуации.

Маша Распутина в свое время пела дуэтом с Филиппом Киркоровым. Публика стала забывать артистку, но "Роза чайная", "Прощай" и "Мечта", зазвучавшие из каждого утюга, вернули ей былую популярность. Разумеется, Филипп стал большим другом Марии, и сегодня она поддерживает его всецело.

В ставшем притчей во языцех конфликте исполнителя с композитором Дидье Маруани она встала на сторону российского коллеги. Музыкальные специалисты уверяют, что хит поп-короля "Жестокая любовь" – переделка композиции группы Space, известной как Symphonic Space Dream. Но для Распутиной совпадения в звучании вовсе не очевидны.

"Во-первых, сходство еще нужно доказать – оно не настолько очевидно, как в моем случае, где мелодия взята один в один. А во-вторых, Маруани должен радоваться, что эта песня стала популярной в великой России. Разве это плохо, что композиция звучит в стране, занимающей одну шестую часть земли, где много газа и нефти? Сейчас наступят холодные времена, вся Европа будет пользоваться нашими нефтью и газом. Они нам должны ! А Филиппу – еще и за рекламу мелодии", – цитирует звезду портал Sobesednik.

По словам Маши, она столкнулась с похожей проблемой, но песню якобы украли у нее. Мол, композиция сербки Аны Николич "Я не за власть" – один в один песня "Платье из роз", впервые исполненная в 1999 году.

"Я в свое время вложила в этот хит большие деньги: заплатила и композитору, и автору текста, и аранжировщику. Вышла солидная сумма. Я считаю, что они нам как минимум должны компенсировать все расходы", – заявила Распутина.