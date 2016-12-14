Под колесами Mercedes в Москве погиб боец Росгвардии

Стала известна личность мужчины, который погиб в результате страшного ДТП, которое случилось 13 декабря на востоке Москвы. Под колесами автомобиля Mercedes-Benz оказался служащий Росгвардии.
После аварии водитель поспешил покинуть место происшествия, несмотря на протесты очевидцев. Видео ДТП публикует РЕН ТВ.
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