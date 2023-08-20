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Суббота 19 августа

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Шведский стол для белок: в Сети набирает популярность видео с трапезой зверей у окна

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Белки – очень пугливые животные, поэтому сдружиться с ними невозможно. Но некоторые все-таки попробовали.

Авторы ютуб-канала Squirrels at the window поняли, что можно смотреть вечно на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как белки пытаются стащить лакомство с подоконника, справляясь со страхом. На канале опубликовано множество видеороликов, на которых грызуны получают привычную и непривычную для них еду. Авторы роликов успели накормить белок и кокосом, и виноградом, и ореховой пастой.

Но одним из самых популярных видео стало то, где для белок устроили настоящую трапезу. На подоконнике для животных был организован шведский стол. На выбор – орехи разных мастей, но из-за страха грызуны брали первые попавшиеся.

20 августа 2023, 02:33
Фото: Henadz Zhinkov/XinHua/www.globallookpress.com
YouTube-канал Squirrels at the window • Требует проверки

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Фото браконьера — экспонат в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Лиса Лиза в приюте для диких животных &quot;Дом Айболита&quot;. Фото: Екатерина Ежова
Волк Дунай в приюте для диких животных "Дом Айболита".Фото: Екатерина Ежова
Ловушки охотников — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Ловушки рыбаков — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Изъятый арсенал живодеров — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Филин и могильник, хищные птицы в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Чилийская белка Степан в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Енот-полоскун Марик в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Енот-полоскун Макс в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова

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