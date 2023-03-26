Любознательную белку-форточницу сняли на видео

Белка совала свой любопытный нос в открытые окна.

В Челябинской области очевидцы сняли на видео любопытный факт: белка лазила по панельной пятиэтажке и совала свой пронырливый нос в форточки. Животное то ли привлек вкусный запах из квартир, то ли она просто хотела проникнуть в одну из форточек. Случай произошел в Озерске.

На видео белка снует от одного окна к другому, ловко передвигая лапками по отвесной стене многоквартирного дома.

"Будьте внимательны! В Озерске работает белка-форточница! Закрывайте окна в квартире!" – подписали видео.

Экологи объясняют такой факт очень просто: животные просто ищут себе пропитание в начале весны.