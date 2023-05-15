В Измайловском парке заметили первых бельчат

Москвичей попросили не трогать белок.

Белок можно встретить во всех природных территориях российской столицы. Эти животные, как правило, выводят потомство два раз за сезон. Первое в этом сезоне уже заметили в природно-историческом парке "Измайлово". Бельчата, как заметили специалисты Мосприроды, уже познают окружающий их мир. Мамы-белки, конечно, беспокоятся за детенышей, поэтому стараются спрятать их в домиках. Этот момент удалось запечатлеть на видео.

Белки селят своих малышей в дуплах или скворечниках. Если они их не находят, в таком случае плетут новые гнезда – из тонких веточек. Белки с присущим им осторожностью ищут дом. Для них очень важно, чтобы в таких местах было тихо и спокойно, ведь детенышей никто не должен найти.

Бельчата не могут позаботиться о себе. Они рождаются абсолютно беспомощными. У них сначала нет ни шерсти, ни зрения. Лишь через месяц белки разрешают малышам выходить из дома. Но самостоятельными они не становятся, поскольку еще некоторое время питаются молоком матери. Лишь после девятинедельной опеки белки начинают жить сами по себе.

Специалисты Мосприроды обратились к москвичам с просьбой не трогать бельчат ни при каких условиях. Нельзя прикасаться к малышам, даже если те просто лежат на Земле. Наверняка его мать находится близко, и она придет за ним, когда перестанет чувствовать угрозу. Лучше позвонить в единую справочную службу правительства Москвы и сообщить об обнаружении белок, нуждающихся в помощи. Телефон: + 7 495 777-77-77.

Также специалисты Мосприроды напомнили жителям столицы о правилах выгула домашних животных на природных территориях. Выгуливать питомцев можно в рекреационных зонах, где нет запрещающих знаков и есть необходимая для этого инфраструктура: тропинки, беседки, экотропы, скамейки и так далее. Выгуливать собак без поводка можно лишь на специально огороженных территориях. Дополнительно об этом можно почитать на странице проекта "В парк – с собакой" на официальном портале мэра Москвы.

Москвичей призвали бережно относиться к природе, ведь, соблюдая простые правила, сохраняется биоразнообразие в городе.