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Реакцию подопытной шимпанзе на реальный мир сняли на видео

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Вышедшая из лаборатории обезьяна была шокирована увиденным вокруг себя.

В Сети набирает популярность забавное и трогательное видео. 28-летняя шимпанзе по кличке Ванилла впервые видит небо и зеленую траву, выйдя из клетки лаборатории в Нью Йорке, где провела много лет.

До двух лет обезьяна жила в маленькой клетке в Лаборатории экспериментальной медицины и хирургии приматов. В 1995 году учреждение закрыли, а подопытных перевели в калифорнийский спасательный центр. Но и он закрылся в 2019 году.

Позже шимпанзе попала в приют во Флориде. На кадрах обезьяна заходит в просторный открытый вольер и восхищается увиденным.

3 июля 2023, 08:20
Шимпанзе. Фото: скриншот с видео
Save the Chimps/ YouTube• Требует проверки

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