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Воскресенье 2 июля

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Очевидцы сняли на видео редкое природное явление

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В Астрахани очевидцы сняли на видео редкое и удивительное явление.

В Красноярском районе Астрахани автолюбители сняли на видео разгуливающего по дороге барсука. Вообще, это животное довольно часто встречается в тех краях, однако снять его на видео – настоящее чудо.

На видео барсук как ни в чем не бывало бежит по грунтовой дороге перед движущимся автомобилем, а затем скрывается в траве. Обычно барсуки пугливы и чересчур осторожны, поэтому люди их почти никогда не видят в дикой природе.

Барсуки – некрупные хищники из семейства выдровых. Они покрыты короткой шерстью и имеют длинный нос.

2 июля 2023, 06:12
Барсук. Фото: Konstantin Mikhailov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Астрахань.ру/ YouTube• Требует проверки

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