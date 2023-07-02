Стадо коров одержало победу над тигром (Видео)

В Сети набирает популярность противоречащее всем законам природы видео.

‌В индийском Мадхья-Прадеше сняли на видео поистине захватывающее зрелище. Стадо коров напугало бесстрашного на первый взгляд тигра и вынудило его спасаться бегством. Судя по всему, численность парнокопытных привела в ужас опасного хищника, и он просто позабыл о законах природы. Ведь по идее тигр мог запросто напасть на коров и разорвать их.

История началась как раз с ночной атаки тигра на одну из коров на ферме, но он никак не ожидал, что к ней на помощь придут ее сородичи. В итоге тигр лишь поранил одно из животных, но сам рискнул поплатиться жизнью.



