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Понедельник 17 июля

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Залезший за клубникой медведь попал на видео

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Голодный зверь пробрался в огород.

Забавные кадры удалось снять жителям одного из сел под Сахалином. К ним в огород залез голодный медведь. Непрошенный гость решил полакомиться клубникой. Хозяевам оставалось лишь наблюдать за тем, как зверь разоряет их угодья.

Пока женщина записывала видео, ситуацию комментировал ее маленький ребенок, которой оказался весьма недоволен наглостью косолапого. Малыш пытался призвать медведя оставить ягоды в покое.

Все это время на фоне лаяла собака. Маленький сахалинец заявил, что она хоть и маленькая, но не боится ни медведя, ни волка, ни даже тигра. Однако его маме пришлось обратиться в службу 112, чтобы спасти участок от животного.

17 июля 2023, 02:31
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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