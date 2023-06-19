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Воскресенье 18 июня

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Ночная рыбалка волков попала на видео

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В Сети набирает популярность видео, на кадрах которого волки умело ловят рыбу под покровом ночи.

В Северной Миннесоте ученые провели эксперимент в условиях дикой природы и установили камеру ночного видения вблизи водоема. В один момент волки сбежались к воде и начали ловко вылавливать рыбу прямо с глубины.

Ученые установили, что в пределах экосистемы GVE волки постоянно вылавливают рыбу во время нереста. Именно такая добыча оказалась для волков наиболее энергозатратной, чем, к примеру, отлов оленей или баранов. Исследователям удалось проанализировать действия волков при помощи GPS-ошейников и видеонаблюдения.

Таким образом, проведенный эксперимент помог установить, что волки легко адаптируются к альтернативным источникам добычи.

19 июня 2023, 02:16
Волки. Фото: скриншот с видео
IFLScience/ YouTube• Требует проверки

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