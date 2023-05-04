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Четверг 4 мая

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Чудесное спасение щенка со сломанной челюстью растрогало до слез – видео

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Малыш мог не выжить.

Щенок с кроличьими ушами стал звездой Интернета. Правда, его новые хозяева не сразу разглядели в нем эту особенность. Малыша люди приютили случайно, найдя его покалеченным на обочине дороги. Как выяснилось, у песика сломана челюсть, и шансов на выживания было мало.

Новые хозяева взялись за лечение щенка, а потому все этапы его поистине чудесного спасения были сняты на видео. С каждым днем лечения малыш становился счастливее и веселее. А когда выздоровел полностью, его уши стали торчать вверх, чем-то напоминая кроличьи. На мордочке же появилось счастливое выражение.

Эти кадры с выздоровлением щенка растрогали пользователей до слез.

"Я смотрю и плачу. Спасибо вам большое за то, что не бросили животное в беде! Вы его ангелы!" – поблагодарили новых хозяев пса люди на просторах Интернета.

4 мая 2023, 04:19
Фото: unsplash.com
YouTube✓ Надежный источник

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Дима Билан с котом. Фото: vk.com/bilan_dima
Ольга Орлова. Фото: vk.com/olgaorlova1311
Моргенштерн. Фото: кадр Youtube/MORGENSHTERN/video by Frame Tamer
Сергей Лазарев с собаками. Фото: vk.com/sergeylazarev

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