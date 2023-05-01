Трогательная забота: как мама-медведица помогла отчаявшемуся медвежонку

Автомобилисту удалось заснять ролик о том, как медвежонок попал в беду, но затем получил помощь мамы.



Видео, на котором очевидцы смогли запечатлеть медведицу с выводком, распространилось в Амурской области. На ролике показана трогательная забота, с которой мать мама-медведица помогла своему отчаявшемуся медвежонку.

Семья млекопитающих собиралась перейти дорогу, однако их сильно напугали проезжавшие мимо автомобили. Поразмыслив немного, парочка решила вернуться обратно в лес. Шерстистая мама, благодаря своему размеру с легкостью преодолела насыпь на обочине, чего не скажешь о ее малыше...

Медвежонок карабкался изо всех сил, но никак не мог преодолеть отвесную стену. Разнервничавшись, он стал ворчать, кричать и звать свою родительницу. Опомнившаяся мать, как показано на видео, сразу бросилась назад и помогла детенышу лапой, а затем и зубами: подтянула его за шкирку.

И, когда машина, из которого велась видеосъемка, проехала чуть дальше, то стало понятно, почему мама-медведица вела себя так аккуратно и осторожно: чуть выше по склону ее ждали еще двое малышей.

Также в Сети утверждается, что данный видеоролик был снят на федеральной трассе, что проходит неподалеку от города Сковородино в Амурской области.

