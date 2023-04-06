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Четверг 6 апреля

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"Такой милый": играющий с тыквой медведь стал звездой Сети

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Видео активно набирает просмотры.

Забавные кадры удалось снять в одном из американских заповедников прошлой осенью. Среди пожелтевшей октябрьской листвы медведь непринужденно игрался с тыквой.

Видео появилось на YouTube только вчера, 4 апреля. Животное сразу стало звездой Сети, набрав за 12 часов полторы тысячи просмотров. Зрители не поскупились на комментарии для косолапого. "Такой милый", – написал один из них, сопроводив текст сердечками.

Кадры с медведем, вероятно, были сняты в преддверии Хэллоуина – одного из самых любимых праздников в США, – поэтому животному на угощение преподнесли тыкву. Меж тем, животное вместо перекуса решило поиграться с едой.

6 апреля 2023, 08:00
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Знаменитостей превратили в тыквы

Тыква с изображением Леди Гаги
Тыква с изображением Альберта Эйнштейна
Тыква с изображением Барака Обамы
Тыква с изображением Мишель Обамы
Тыква с изображением Леди Гаги

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