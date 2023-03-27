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Волосатый хищник вышел на ночную трассу: видео

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Животное легло поперек дороги.

В Югре очевидцы сняли на видео удивительный случай. Водитель ехал по ночной трассе и увидел на дороге нечто странное. Взрослая рысь как ни в чем не бывало лежала на дороге и смотрела на человека. Волосатый хищник прикрыл глаза от света фар и жадно облизывался.

Автор видео отметил, что рысь была замечена всего в 30 километрах от города Нягани, что может быть очень опасно для местных жителей. Судя по всему, рысь снует по региону в поисках пропитания.

К тому же, месяц назад одна рысь уже наведывалась к людям в Нягани и задрала пса, который сидел на цепи возле дома. Тогда лесники приняли решение ликвидировать нападавшее животное, которое может причинить вред людям.

27 марта 2023, 02:25
Рысь. Фото: Efi Keren/ Russian Look/ Globallookpress.com
Типичная Нягань/VK• Требует проверки

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