Волосатый хищник вышел на ночную трассу: видео

Животное легло поперек дороги.

В Югре очевидцы сняли на видео удивительный случай. Водитель ехал по ночной трассе и увидел на дороге нечто странное. Взрослая рысь как ни в чем не бывало лежала на дороге и смотрела на человека. Волосатый хищник прикрыл глаза от света фар и жадно облизывался.

Автор видео отметил, что рысь была замечена всего в 30 километрах от города Нягани, что может быть очень опасно для местных жителей. Судя по всему, рысь снует по региону в поисках пропитания.

К тому же, месяц назад одна рысь уже наведывалась к людям в Нягани и задрала пса, который сидел на цепи возле дома. Тогда лесники приняли решение ликвидировать нападавшее животное, которое может причинить вред людям.