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Пятница 17 марта

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Надеется стащить кусочек: Облизывающийся на мороженое пес взорвал Сеть (видео)

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Питомец мечтает заполучить лакомство.

Многие люди, встретив на своем пути питбуля, наверняка в страхе обойдут его стороной. Но песик, видео с которым попало в Сеть, вызвало у пользователей совершенно другие эмоции. Каждый, кто посмотрел ролик, наверняка улыбнулся и даже погрузился в чувство умиления.

В кадре хозяйка уплетает мороженое, а собака, облокотившись ей на плечо, кажется, надеется стащить кусочек. Питомец смотрит на лакомство так, будто гипнотизирует его. В какой-то момент он, как человек, облизывает губы. Сотни интернет-пользователей, увидев ролик, принялись писать о том, какой же питбуль милый. Он по-настоящему взорвал Сеть!

Кто-то из посмотревших буквально умолял хозяйку в следующий раз дать терпеливому песику немного мороженого: мол, заслужил за то, что нагло не набросился на него.

"Он держит под контролем каждую клеточку своего тела, чтобы не накинуться на ложку. Это заслуживает уважения!" – написал кто-то в комментариях.

17 марта 2023, 15:20
Фото: pixabay.com
YouTube✓ Надежный источник

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Дима Билан с котом. Фото: vk.com/bilan_dima
Ольга Орлова. Фото: vk.com/olgaorlova1311
Моргенштерн. Фото: кадр Youtube/MORGENSHTERN/video by Frame Tamer
Сергей Лазарев с собаками. Фото: vk.com/sergeylazarev

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