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Четверг 9 ноября

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Милый козленок на стажировке – видео

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Нелегкая работа это ваше "страховое агентство". Вместе с хозяином козленок пришел в офис, чтобы разрядить рабочую обстановку.

На видео, которое разместил владелец канала "The Dodo" на Youtube милый козленок отправился на работу вместе со своим хозяином, чтобы проверить чистоту офиса и проследить за процессом выполнения должностных обязанностей.

Если у вас тяжелая работа и вы каждый день ходите в офис, тогда вам обязательно нужно завести себе такого питомца, который встретит вас с очаровательной улыбкой, сумасшедшей энергией и любовью.

В конце видео вас будет ждать дружелюбная атмосфера заслуженного отдыха от трудных будней.





9 ноября 2023, 02:14
Valery Lukyanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
The Dodo✓ Надежный источник

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Юрий Гальцев и кошка. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Большова и лошадь. Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/www.globallookpress.com
Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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