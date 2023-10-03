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Пытался помочь: бегемот атаковал смотрителя зоопарка – видео

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В Сети распространилась публикация, на которой попал момент, как животное напало на человека.

С виду бегемоты кажутся милыми и безобидными, правда это только на первый взгляд. Несмотря на свой медлительный облик, они являются одними из самых опасных животных в Африке. От их нападений статистически гибнет значительно больше людей, чем от нападений львов, буйволов или леопардов.

На днях в Сети распространилось страшное видео. Работник экологического парка Чанша в провинции Хунань вошел в вольер с целью кормить животных, и увидел, что два бегемота вступили в борьбу друг с другом. Мужчина попытался помочь им и вмешался в их битву, но один из яростных гиппопотамов напал на него.

Служащему зоопарка удалось избежать опасности, когда бегемот на короткое время оставил его в покое, чтобы перекусить растительностью. В этот миг смотрителю удалось быстро покинуть место происшествия. Посетители зоопарка криками пытались отогнать животное, а после того, как гиппопотам отошел от мужчины, они выдохнули.

Ранее "Дни.ру" опубликовали видео, как пожарному из США удалось запечатлеть момент нападения львов на слоненка.
3 октября 2023, 04:17
Hippopotamus. Monika Skolimowska/ dpa/ www.globallookpress.com
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