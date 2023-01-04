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Как сделать рождественский венок своими руками – видео

Прекрасный венок из шишек станет отличным дополнением домашнего декора.
прочитано 95 раз

Новый год плавно перетекает в Рождество. Квартиры россиян наполнены домашним уютом и праздничной атмосферой. Почему бы не разбавить декор, чтобы порадовать и себя, и гостей?

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Как сделать шикарный рождественский венок своими руками, показано в инструкции на видео. Для поделки понадобится проволока, лента, бумага, клей, пластиковые украшения, натуральные шишки, немного времени и хорошее настроение.

По итогу у вас получится очень красивый рождественский венок, которым можно украсить как саму квартиру, так и входную дверь, чтобы поделиться праздничным настроением с соседями.


Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 января 2023, 20:01 Источник: YouTube ✓ Надежный источник

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