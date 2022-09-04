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Детеныш акулы ходит по стенкам аквариума (уникальное видео)

Ученые выложили видео, которое повергнет в шок любого!
прочитано 106 раз

Подводный мир уникален, и мы продолжаем раз за разом в этом убеждаться. Оказывается, существуют так называемые ходячие акулы. Так зовутся эполетные кошачьи акулы, которые могут во время отлива шагать по дну, будто животные. Для этого они используют плавники, которые заменяют им ноги. Кроме того, эти акулы способны задерживать дыхание аж на несколько часов.

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Накануне ученые опубликовали в Сеть видео, на котором видно, как детеныш ходячей акулы шагает по стенкам аквариума. Кадры по-настоящему уникальны и способны шокировать многих. По словам исследователей, эти удивительные рыбы способны пройти аж двадцать семь метров, чтобы найти подходящее место обитания.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Георгий Розов/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 4 сентября 2022, 02:19 Источник: YouTube • Требует проверки

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