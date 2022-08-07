Толстый котяра устроил скандал надоедливому хозяину – видео

Котики не всегда бывают белыми и пушистыми – это доказал хозяин одного такого мохнатого друга. Молодой человек выложил в Сеть видео, на котором он пытается разбудить своего кота.
По всей видимости, мохнатый товарищ очень высокого о себе мнения, поскольку на попытки хозяина растормошить его реагирует уж больно эмоционально. Так, толстый котяра устроил скандал надоедливому хозяину. Он начал завывать, давая понять оппоненту, что с ним шутки плохи.
Удалось ли мужчине согнать кота с кровати – история умалчивает. Однако, судя по видео, в этой семье главную роль играет питомец, а хозяин так – на побегушках.