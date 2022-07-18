Трудолюбивый кот-почтальон произвел фурор: видео

Один из пользователей Сети родом из Шотландии поделился забавным видео со своим любимым питомцем по кличке Лео. Хозяин рассказал, что его кот очень трудолюбив. Каждый день животное по-своему помогает почтальону. Лео ждет писем у двери и как только в специальное отверстие падает конверт, кот хватает его зубами и несет хозяину. По словам владельца, пушистик очень гордится своей помощью.
Как только видео с очаровательным котом-почтальоном попало в Сеть – на ютуб-канал ViralHog, животное произвело настоящий фурор среди любителей котов. Посмотревшие ролик пользователи восхитились старательным питомцем и пожалели, что у них нет такого же помощника.