Нахальная белка уминает орехи за обе щеки: видео

Лесная жительница быстро села на шею сердобольной иностранке. Однажды девушка угостила белку миндалем, после чего зверюшка стала регулярно наведываться в гости для трапезы. В Сети появилось домашнее видео, на котором нахальный зверек уминает орехи за обе щеки.
Хитрая обжора стала пробираться в дом и буквально требовать лакомство у человека. Кормилице пришлось терпеть компанию смышленой подруги с бездонным желудком. Белка бесцеремонно прыгала на девушку и цеплялась за нее лапками, рассчитывая поскорее поесть.
В конце концов лесная обитательница окончательно завоевала сердце доброй блондинки. Девушка никогда не стремилась сделать дикую белку домашней, поэтому просто согласилась на условия, которые выдвинула ее хвостатая гостья — запаслась миндалем. Видео при участии забавного зверька рассмешило интернет-пользователей и вызвало бурю позитивных эмоций.