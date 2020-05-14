Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна
Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных
Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой
Полину Гагарину попросили больше не петь
Известие о тяжелой форме рака потрясло Петросяна
партнеры
Четверг
14 мая
Лента новостей
18:40
Придет в каждую семью: озвучен пугающий прогноз о коронавирусе в России
18:20
Трое мужчин изнасиловали школьницу в подмосковном лесу
18:07
Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года
18:07
Передается по наследству: дочь Заворотнюк узнала о дефекте организма
17:49
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
17:48
Саакашвили набирает людей с улицы для нового переворота на Украине
17:42
Радость на самоизоляции: Толкалина без трусов вставила свечку в интимное место
17:41
Вирус мутировал? Российские ученые сообщили о новых симптомах COVID-19
17:35
Скорая три раза отказалась приехать: трагедия в семье убила Зейналову
17:33
Стало известно о состоянии больной циррозом печени звезды "Аншлага"
17:31
Россиянка избила 14-летнюю дочь кружкой и пыталась ее задушить
17:25
Как сдерживать аппетит на карантине
17:21
Из квартиры умершей звезды "А зори здесь тихие" Аллы Мещеряковой пропали деньги и драгоценности
17:09
Названы сроки окончания доклинических исследований российской вакцины от коронавируса
16:57
"Мне было так круто!": Боярская откровенно о водке и наркотиках
16:57
Как в русском кабаке: утро в замке Пугачевой и Галкина началось с вакханалии
16:37
"Когда уже нечего терять": специалист рассказал о лечении Заворотнюк
16:32
В Великобритании появился намеренно заражающий людей "коронавирусный убийца"
16:31
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
16:29
Радость Пугачевой: 43-летний Галкин похвастался могучим стволом
16:18
Начали говорить честно: принц Гарри и Меган Маркл скрывают большие проблемы
16:02
Путин потребовал защитить вакцину от коронавируса
15:55
"Умерли от наркоты": Солнцев проболтался о настоящей причине смерти пары красавцев
15:45
Бари Алибасов: Если с Лидией Николаевной что-то произойдет, в этом виновата будет ее милая дочка
15:44
Автор песни "Позови меня с собой" предчувствовала свою раннюю смерть
15:29
"Хотела умереть красиво": Волкова в красном пеньюаре рискнула жизнью
15:25
В Башкирии младенца нашли выброшенным в мусорный бак
15:13
Васильеву после тяжелой болезни нашли замену на Первом канале
15:10
"Перестать быть швеями": Поклонская врезала украинцам
15:05
Всему виной страшный недуг: что стоит за странным поведением Даны Борисовой
14:53
"Пощечину все получали": Тарасов пояснил свои слова об избиении жены
14:52
Звезда сериала "Сваты" Людмила Артемьева честно высказалась о работе
14:51
Тарасов заговорил о третьей беременности супруги
14:45
"Что-то с мозгами": Роднина жестко отчитала Тарасову
14:39
Есть погибший: в Москве загорелся жилой дом
14:27
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
14:22
"Страшные фотографии": Тарасов был в шоке от интимной переписки Бузовой с другими мужиками
14:09
Плетнева проболталась об условиях контракта на шоу "Маска"
14:08
Наталья Сенчукова откровенно о свадьбе красавца-сына: Сейчас это в принципе невозможно
13:57
В крупных российских городах жители перестали соблюдать режим самоизоляции
13:42
Питт на коленях вымаливает прощение у раненой Энистон
13:38
Лукашенко отказался благодарить Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
13:36
Стало известно об уходе матери Тимати
13:32
Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом в перчатках
13:32
"Вытащил пистолет": осрамившаяся Тодоренко призналась в отношениях с тираном
13:31
Тарифы ЖКХ для россиян предложили заморозить
13:29
Тарасов раскрыл правду о разводе с Бузовой: Не могла забеременеть
13:24
"Я его мыла, кормила, одевала": Цымбалюк-Романовская объяснила свое право на квартиру известного артиста
12:58
Больная модель поразила телом в купальнике
12:57
Жители Петербурга сообщили об аномальной погоде в мае
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Будет двое детей: появилась информация об исчезновении Ольги Бузовой
"Страшные фотографии": Тарасов был в шоке от интимной переписки Бузовой с другими мужиками
Пугачева побила выскочку Бузову
По стопам Тарасова: бойфренд Бузовой изуродовал себя во имя любви
"Тяжелая и трагическая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала заявление о Джигарханяне
Lifestyle

Как сдерживать аппетит на карантине

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Для многих из нас карантин, вызванный пандемией коронавируса, замедлил жизненный темп, изменив традиционное и такое привычное мироощущение, из-за чего люди застряли дома, и были вынуждены искать утешения в еде.
прочитано 144 раза

Отсутствие рабочей рутины и неограниченный доступ к кухне в сочетании с частым гостем внезапных изменений – тревожностью и стрессом – своеобразный "идеальный шторм" для неосознаваемых порывов побаловать себя вкусняшками.

ПО ТЕМЕ

Во время диет человек "распадается" как раковый больной

Скрытые опасности звездных диет

Диета по зодиаку

В такой ситуации принято говорить не столько о физиологическом голоде – нашей естественной потребности получать питательные вещества для жизни и развития, сколько об эмоциональной необходимости – мы начинаем "заедать" психологические переживания, поскольку прием пищи также вызывает в нашем мозге увеличение уровня гормонов удовольствия. По сути мы пытаемся заглушить негативные переживания положительными – и делаем это с помощью еды. Пять приемов, которые позволят сдерживать аппетит на карантине, про просьбе "Дни.ру" описала клинический психолог Варвара Зародина.

"Еще до появления COVID-19 вопрос "Как обуздать свой аппетит?" уже являлся популярным запросом у многих людей, а сейчас – ситуация обострилась. Сейчас больше, чем когда-либо прежде, я наблюдаю следующую тенденцию: люди говорят о том, что они не могут перестать есть", – рассказывает эксперт.

Во-первых, нужно определить, что на самом деле является физическим голодом, а что – эмоциональной потребностью в питании. Часто мы думаем, что голодны, когда фактически переживаем стресс / нам скучно / тревожно. Мы пытаемся отвлечь себя едой от встречи с этими неприятными ощущениями. Довольно просто, но так логично, не правда ли? Теперь задайте себе три простых вопроса:

Когда вы в последний раз ели?

Если это случилось в последние 2–2,5 часа, то маловероятно, что физически сейчас вы нуждаетесь в перекусе.

Чем вы хотели бы перекусить больше всего?

Например, полезным и питательным супом или бутербродом с индейкой – источником белков? Или чипсами и картофелем фри – то есть источниками углеводов и сахара? Если, ответив на этот вопрос, вы не представили в своем сознании питательную пищу, то велика вероятность того, что вы просто жаждете внусняшек для получения некоторого самоуспокоения от лакомства.

Можете ли вы отметить признаки голода у вашего тела (урчащий живот, ощущение слабости, сонливость и т. д.)?

Итак, если вы ответили на один из трех приведенных вопросов положительно в отношении стремления "полакомиться, а не насытиться", велика вероятность того, что вы переживаете эмоциональный голод, и следующие мои рекомендации будут для вас как никогда актуальны.

Дозируем правильно

Посмотрите правде в глаза – изменение темпа жизни вовсе не означает, что ваш обычный режим питания также должен изменяться, хотя зачастую он действительно его предполагает. Рекомендация здесь следующая – придерживайтесь вашего нормального режима питания, и непременное его условие – равные промежутки между приемами пищи каждый день, чтобы утолить именно физиологический голод.

Фото: pixabay.com

Избегайте тенденции пропускать приемы пищи или ограничивать ее количество. Почему? Именно эти факторы чаще всего приводят к перееданию, нередко впоследствии сопровождаемому чувством вины и стыда. Убедитесь, выбранная вами пища (в том числе легкие перекусы) содержит необходимый баланс белка, полезных жиров, углеводов, чтобы вы чувствовали себя настолько удовлетворенными, будто съели ведрышко любимого мороженого.

Решение: если вы чувствуете, что едите, когда не голодны, подумайте, что может способствовать этому? Быть может, вы обеспокоены, грустны… влюблены или просто скучаете по кому-то… или вам просто скучно? Питание по причинам, отличным от голода – естественно, но оно может способствовать увеличению веса. Как же справиться с "переносом" эмоционального голода на физиологический? Найдите себе занятие по душе: почитайте книгу, позвоните другу, поиграйте с детьми или… потанцуйте. Не имеет значения, чем вы отвлечете себя, если это приносит вам радость!

Избегаем перекусов в режиме "автопилота"

Пожалуй, данная рекомендация касается не только периода карантина: каждому из нас знакома ситуация с перекусом фаст-фудом в перерыве между рабочими делами… А как увлекательно мы поглощаем снэки во время просмотра любимого кино! Перекусывать во время увлеченного занятия – идеальная среда для переедания.

Решение: попробуйте заранее спланировать свои перекусы. Такой подход позволит понизить инстинкт "автоматизма" есть все подряд, и превратит перекусы в полезный прием здоровой пищи – и тогда вы сможете почувствовать себя лучше. Когда вы будете готовы перекусить: устраните отвлекающие факторы, сядьте и наслаждайтесь едой. И главное – выбирайте "полезные" перекусы (например, приготовьте диетический "Цезарь" и съешьте его с удовольствием).

Фото: pixabay.com

Создаем полезные перекусы

Белки и жиры важны для того, чтобы вы чувствовали себя сытыми и довольными на протяжении всего дня. Перекусывая исключительно углеводами, вскоре вы можете почувствовать голод.

Следует стремиться к тому, чтобы насытиться, не употребляя слишком много калорий. В таком случае желудок начинает выделять гормон лептин, регулирующий энергетический обмен. Лептин дает чувство сытости, помогая осознать, что мы сыты, и снижает выработку другого гормона – грелина – гормона голода, который способствует тому, что мы начинаем хотеть есть. Включите в свой рацион овощи, а также бобовые и непременно чечевицу. Они наполнены клетчаткой, и помогают чувствовать себя более сытыми, при этом – считаются низкокалорийными продуктами.

И, конечно же – пейте больше воды. Она поможет не только расширить ваш желудок и приглушить чувство голода. Мы часто принимаем обезвоживание за голод, поэтому пить – важно. Попробуйте выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи, чтобы частично заполнить желудок до того, как начнете есть.

Рекомендация: к первому и второму блюду добавляйте крекеры или цельнозерновые хлебцы. Попробуйте совместить свежие овощи с полезной заправкой – хумусом или греческим йогуртом. Белая рыба, грудка птицы – ваши первые помощники.

Получаем поддержку от семьи и друзей

Это важно и крайне необходимо для того, чтобы они помогали вам оставаться в осознанном тонусе по отношению к питанию, а не саботировать (например, заказывая пиццу на ужин). Контролируйте свою пищевую среду. Сила воли похожа на мышцу: чем больше вы ее используете и развиваете, тем сильнее она устает. Поэтому вместо того, чтобы постоянно "испытывать" себя избытком вкусняшек в холодильнике, замените вредные или легкоуглеводные продукты – полезными и питательными, чтобы помочь себе добиться успеха. Например, замените шоколадный торт десертом Панна-кота, или вместо ужина с картофелем фри отдайте предпочтение запеченной белой рыбе.

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com

Сон – всему голова

Сон важен почти для всех аспектов нашего здоровья, но он также оказывает прямое влияние на наше чувство голода. То, как мы спим, сильно влияет на наш гормональный баланс. Если мы "не досыпаем", наше тело не только принимает физическое истощение за необходимость послать в мозг сигнал: "Внимание, голод!", но также вырабатывает гормоны голода, такие как кортизол и грелин, которые побуждают нас есть больше. Когда мы спим необходимые организму 7-8 часов, наше тело выделяет гормоны, которые помогают сжигать лишние калории, поддерживая высокий уровень лептина, при этом сохраняя показатели гормонов голода – грелина и кортизола на низком уровне. Поэтому не экономьте на сне, и проблемы с перееданием канут в лету.

Постскриптум: в некоторых случаях способствовать тяге поесть или развитию чувства голода может дефицит питательных веществ (вспомните, хотелось ли вам когда-нибудь поесть какой-то определенный продукт?). Поэтому обязательно выбирайте продукты, богатые клетчаткой и питательными веществами – и не забывайте консультироваться со специалистом.

14 мая 2020, 17:25

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко отказался благодарить Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Бунт мэров: размазню Зеленского прижали к стенке из-за коронавируса
Сенсация: раскрыта вина Порошенко в деле о взрывах
Володин предложил провести дополнительные пленарные заседания Думы

Шоу-бизнес

Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Радость на самоизоляции: Толкалина без трусов вставила свечку в интимное место
Скорая три раза отказалась приехать: трагедия в семье убила Зейналову
Стало известно о состоянии больной циррозом печени звезды "Аншлага"

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Беременная Собчак испугалась остаться одна

Откровенное интервью телеведущей
Шоу-бизнес

Передается по наследству: дочь Заворотнюк узнала о дефекте организма

Наследница звезды рассказала об особенности
Шоу-бизнес

"Умерли от наркоты": Солнцев проболтался о настоящей причине смерти пары красавцев

Рустам плакал от горя
Шоу-бизнес

Всему виной страшный недуг: что стоит за странным поведением Даны Борисовой

Состояние ведущей прокомментировал эксперт

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 15 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года
Совет на выходные, 9-11 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Что-то с мозгами": Роднина жестко отчитала Тарасову
Серьезные нарушения: новый поворот в скандальном деле Кокорина и Мамаева
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко
Сотникова не может выйти на лед после операции

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+