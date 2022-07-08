В Красноярском крае медведь напал на женщину – видео

Трагедией чуть обернулась встреча человека с медведем в Красноярском крае. Животное начало приставать к местной жительнице и даже лапой порвало ей одежду. Скорее всего детеныш вышел на дорогу в поисках пропитания.
Женщина зафиксировала чрезвычайное происшествие и выложила видео в Сеть. Ей удалось избежать более серьезных последствий благодаря смелости и решимости. На кадрах видно, как медведь бежит за своей потенциальной жертвой, но она не сдается.
Жительница Красноярского края начала громко кричать на зверя и смогла наконец отогнать от себя хозяина тайги. Еле удерживая камеру, женщина удалилась на безопасное расстояние от медведя.