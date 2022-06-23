Напал на человека: в Башкирии сняли на видео медведя

Чрезвычайное происшествие произошло в Башкирии. Дикое животное средь бела дня напало на человека... обняло его за наги и стало просить еды. Так милый маленький медвежонок пытался отобрать у мужчины пакет молока.
Забавное видео сняли очевидцы в городе Октябрьский. Медведя словно домашнего питомца в парке выгуливал один из местных жителей. Прохожие сразу же обратили внимание на косолапого и начали играться со зверем.
Откуда у мужчины взялся медведь, остается загадкой, однако, по все видимости, он очень ответственно относится к своему питомцу. На кадрах видно, что ручной зверь гуляет по городу в ошейнике.