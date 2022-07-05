На Урале поймали огромную рыбу – видео

В Свердловской области один из местных рыбаков поймал огромного судака. Рыба, по словам мужчины, весила почти семь с половиной килограммов. Он даже снял на видео и поделился в социальных сетях своим уловом.
Правда, судака пришлось отпустить на волю. Мужчина решил не нарушать требования закона. По данным издания URA.RU, в большинстве регионов нашей страны суточная допустимая масса судака для ловли не превышает пяти килограммов.
Другие рыболовы поддержали поступок уральца. На кадрах видно, что мужчина опустил огромную рыбу в воду, а та на прощанье помахала ему хвостом. Автор видео пояснил, что в остальном улова почти не было.