Давно такого не видели! Река в Южно-Сахалинске кишит рыбой (видео)

Житель Южно-Сахалинска снял видео и рассказал, что река Рогатка, которая протеает через самый центр города, кишит рыбой. Мужчина был поряжен большим количеством красноперки. Стало быть, такого местные не видели давно. "В Южно-Сахалинске рыбка есть", – радостно сообщил автор видео.
Правда, неизвестно, когда именно были сделаны эти кадры. Как сообщает местное издание, в последний раз о массовом заходе красноперки говорили два года назад. Поэтому не исключено, что в интернете был опубликован старый ролик.