"Как до Уфы доехать": медведь-регулировщик стал звездой Сети

В Сети набирают популярность кадры из Башкирии. Местный медведь стал звездой, продемонстрировав таланты регулировщика. Четверного инспектора снял на видео один из водителей.
Проезжая по трассе, мужчина остановился около косолапого, который разлегся у обочины и принимал солнечные ванны. Автолюбитель опустил стекло и обратился к животному. Попросив прощения за беспокойство, водитель поинтересовался у зверя, как доехать до Уфы.
На снятых им кадрах видно, как медведь грациозно поднялся с места отдыха и, развернувшись мордой, указал автору видео направление. Мужчина поблагодарил регулировщика и отправился дальше.