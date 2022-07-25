Идеальная пара: игры дельфина и дайвера сняли на видео

Необычный дельфин обитает у берегов Ирландии вот уже 20 лет. Дасти уникален тем, что совершенно не боится людей и частенько сопровождает лодки. Однако животное начало проявлять чрезмерное внимание к дайверу Эвану Пендеру.
Мужчина рассказал, что Дасти находит его каждый раз сразу после погружения. Пловец не просто подружился с диким дельфином. Они теперь постоянно играют. Одну из таких встреч даже сняли на видео.
На кадрах видно, как животное и человек плавают вместе, резвятся под толщей воды. Ролик уже набрал два с лишним миллиона просмотров. Если раньше Дасти знали только местные жители, то теперь дельфин из Ирландии стал звездой Сети.