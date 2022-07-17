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Морские львы распугали посетителей пляжа – видео

На одном из пляжей США случился переполох.
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Трагедией чуть не обернулся отдых американцев на одном из городских пляжей Сан– Диего. Люди спокойно плавали и загорали на солнце, как вдруг из воды вышли морские львы. Животные устроили погоню.

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Сюжеты Смешные животные

На пляже в США началась настоящая паника. Отдыхающие стали бежать в разные стороны, а кто-то даже решил спастись вплавь. Людям чудом удалось избежать давки.

Однако, как пояснили специалисты, морские львы абсолютно не интересовались людьми. Животные устроили разборки меж собой, поэтому один хотел догнать второго. Погоню сняли на видео.

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Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 июля 2022, 08:14 Источник: Мир 24 ✓ Надежный источник

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