Морские львы распугали посетителей пляжа – видео

Трагедией чуть не обернулся отдых американцев на одном из городских пляжей Сан– Диего. Люди спокойно плавали и загорали на солнце, как вдруг из воды вышли морские львы. Животные устроили погоню.
На пляже в США началась настоящая паника. Отдыхающие стали бежать в разные стороны, а кто-то даже решил спастись вплавь. Людям чудом удалось избежать давки.
Однако, как пояснили специалисты, морские львы абсолютно не интересовались людьми. Животные устроили разборки меж собой, поэтому один хотел догнать второго. Погоню сняли на видео.