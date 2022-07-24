Барсучиха Катюша, лиса Глаша и другие симпатяги: чудо-жители Приморского Сафари-парка

В поселке Шкотово, который расположен на берегу Уссурийского залива, есть пространство, где попавшие в беду и проблемные животные получают второе дыхание. Приморский Сафари-парк открывает двери для больных, ослабленных и не готовых к существованию в диких условиях постояльцев.
Братья наши меньшие лечатся и проходят реабилитацию, а затем для них выбирают благоприятную среду обитания. Некоторые остаются жить в парке и радуют своим видом восхищенный народ.
Сейчас на просторной лесной территории обитают десятки видов зверей и птиц. Каждый день с высокой регулярностью Приморский Сафари-парк проводит экскурсии для всех желающих. Посетители успешно приобщаются к живой природе. Пушистых и пернатых легко покормить, снять на камеру, а некоторых даже погладить.
Встретить на экскурсиях можно едва ли не всех животных, которые обитают в Приморье. Могучие львы, отважные леопарды и другие чудо-жители леса не угрожают людям, а вероятность завоевать их расположение зависит от разных условий. Это и погода, и время суток, и образ жизни.
Барсучиха Катюша, лиса Глаша, медведи Маша и Миша, тигр Амур и масса других симпатяг готова контактировать с гостями. В Приморском Сафари-парке работают настоящие профессионалы. Проводники и гиды рассказывают и показывают на маршрутах все самое интересное. Животные признают их "своими" и слушаются.
Добраться в гости к зверям и птицам можно разными способами. Из Владивостока оптимально ехать на автомобиле или любом рейсовом автобусе, который идет через поселок Шкотово. Еще есть электрички, однако от ж/д платформы до пункта назначения нужно миновать еще 5 км на такси. Комфортной пешеходной зоны на этом промежутке нет.
Приморский Сафари-парк работает каждый день с 9 до 19 ч. Посетителям рекомендуется заглядывать на экскурсии с утра, чтобы успеть все посмотреть.