Пугачева без фильтров Чурикову увезли в реанимацию Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

Как же теперь Авербух? Избитую Арзамасову с обрезанными ногами нашли в мутной реке
Песенка спета: раздавленный диагнозом 54-летний Пресняков прощается с фанатами
"Авария на трассе": вышвырнутую к обрыву Поплавскую забрал Господь
Покупатели квартир выбирают Новую Москву
партнеры
Воскресенье
24 июля
Лента новостей
08:03
"Мы все знаем": сверкающего трусами Гослинга раскусили на фоне ЛГБТ-скандала
06:27
Барсучиха Катюша, лиса Глаша и другие симпатяги: чудо-жители Приморского Сафари-парка
04:22
Сын Лукашенко, дочь Пашиняна и другие: самые красивые дети политиков
02:01
Лакомая клубничка Максима Галкина: рецепт для утех с женой
00:08
Ольгин день или Ольга Страдница: что нельзя делать 24 июля
22:15
Хомлины: волшебные существа Калининграда в статусе городских хранителей
20:17
"Люблю": 82-летний Виторган заласкал тощую блондинку с голой грудью
20:05
Королеву изуродовали волдыри, а Тодоренко неизлечима: кожу российских певиц поразили болезни
19:31
Разрушение семейных ценностей: заявившийся на курорт Богомолов застукал Собчак во время жаркой измены
18:53
Почему хирург откажет в ринопластике?
18:32
Визжала как потерпевшая: шаловливые пальчики Джигурды проникли в "междуножный храм" Волочковой
17:55
Не только Рудковская: кто из звезд кичится зависимостью от пафосных брендовых шмоток
17:39
"Умерла!": циничные отморозки пришибли Кормухину после скандала с "Би-2"
17:07
"Поменяли вектор": стало известно о массовом уходе российских артистов
16:29
"Покойся с миром!": народ рыдает у гроба знаменитого российского артиста
16:17
"Ее решение": условия возвращения Пугачевой в Россию вызвали ажиотаж
15:26
Пострадавшей из-за проблем с головой Бородиной вынесли приговор: Выносливость поражает
15:02
"Нравится?": 61-летняя Малышева оголила телеса в крошечных трусиках
14:27
"Вдохновляет": выскочке Бузовой до блеска натерли зад язычком
13:58
"Какая неожиданность!": Пропустивший рюмашку Якубович слился в поцелуе с собутыльницей за спиной у жены
13:25
Чем опасна операция "узкая талия"
12:48
"Жалко!": Наташа Королева уходит со сцены
12:23
Ресторан Loona: стильная итальянская кухня в историческом особняке на Тверской
11:48
"Мы хотим справедливости и наказания!": дочь насмерть задавленного на дороге инвалида требует расплаты
11:04
Осталась одна с ребенком. Как быть?
10:43
Оплеванный за бездарность поющий внук Пугачевой: Бабушка за все заплатила, вот и все!
10:05
"Это самое большое дно": смешавшая с помоями Брежневу нахалка оказалась самозванкой
08:06
Боли в позвоночнике и удлинение лица: чем опасен неправильный прикус
06:28
Москвичи предпочитают "комфорт"
04:14
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
02:13
Аренда "однушек" в Москве подешевела на 13%
00:02
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве: православный праздник 23 июля
22:18
"Колея эта – только моя": открылась выставка в честь Владимира Высоцкого
21:53
"Такая гадость!": развратница Аллегрова пристыдила взявшую в рот Азизу
21:45
"Бестолковый и беспонтовый": обиженная злюка Собчак раздавила Виторгана как таракашку
21:23
"Мы встречаемся": излучающая секс Стриженова спуталась с мужиком из-за длинного причиндала
21:05
"Вот-вот упадет": народ бросило в дрожь от кошмарного вида онкобольного Юдашкина
19:49
Финита ля комедия! Дочь нерадивой Пугачевой забрали в другую семью
19:22
Упрятанный в подвал Моисеев нагадил под дверь лживому Кушанашвили: Приходите в гости
19:08
"Нужно начать лечение": корчащейся в муках отекшей Лолите вынесли приговор
18:24
До смерти избивал: съехавшуюся с тихушником Орлову вызвали на допрос в МВД
18:16
На те же грабли: Маликов оставил жену ради молодой красотки
17:59
"Ну что же ты, Рената?": 55-летняя Литвинова шатается по подворотням в поисках спиртного
17:43
Плюнувших в россиян Пугачеву и Галкина уличили в подлой лжи: Жизнь другими глазами
16:57
"Любимый человек": Барановская раскрыла правду об отношениях с Лепсом
16:25
"Были абсолютно правы": Вертихвостка-жена ушла от состарившегося Николаева к новому мужику
15:54
Свадьба по-индийски: проверка девственности, никакого секса до брака, все расходы на невесте
15:46
"Не стало": 59-летнего Соколова поразила смерть
15:14
"Это может спасти ситуацию": диктор Березин дал рецепт примирения враждующих народов
14:50
Заподозренный в секс-утехах с родным племянником Рики Мартин ответил на обвинения: Это было больно
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Очень мутная история": раскрыта тайная связь погрязших в гействе Галкина и Зеленского
"Были абсолютно правы": Вертихвостка-жена ушла от состарившегося Николаева к новому мужику
Совсем бабка сбрендила: отощавшая Поргина показала голую задницу
"Не стало": 59-летнего Соколова поразила смерть
На те же грабли: Маликов оставил жену ради молодой красотки
"Нравится?": 61-летняя Малышева оголила телеса в крошечных трусиках
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Барсучиха Катюша, лиса Глаша и другие симпатяги: чудо-жители Приморского Сафари-парка

Екатерина Ежова

Екатерина Ежова блогер

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.
Потрясающие звери и птицы мирно живут вместе и ежедневно принимают гостей. Приморский Сафари-парк – лучшее место для знакомства с представителями дальневосточной фауны.
прочитано 193 раза

В поселке Шкотово, который расположен на берегу Уссурийского залива, есть пространство, где попавшие в беду и проблемные животные получают второе дыхание. Приморский Сафари-парк открывает двери для больных, ослабленных и не готовых к существованию в диких условиях постояльцев.

ПО ТЕМЕ

Отпуск на краю земли: как попасть в сказку на территории России

 Милые животные

Сюжеты Милые животные

Братья наши меньшие лечатся и проходят реабилитацию, а затем для них выбирают благоприятную среду обитания. Некоторые остаются жить в парке и радуют своим видом восхищенный народ.

Сейчас на просторной лесной территории обитают десятки видов зверей и птиц. Каждый день с высокой регулярностью Приморский Сафари-парк проводит экскурсии для всех желающих. Посетители успешно приобщаются к живой природе. Пушистых и пернатых легко покормить, снять на камеру, а некоторых даже погладить.

Встретить на экскурсиях можно едва ли не всех животных, которые обитают в Приморье. Могучие львы, отважные леопарды и другие чудо-жители леса не угрожают людям, а вероятность завоевать их расположение зависит от разных условий. Это и погода, и время суток, и образ жизни.

Барсучиха Катюша, лиса Глаша, медведи Маша и Миша, тигр Амур и масса других симпатяг готова контактировать с гостями. В Приморском Сафари-парке работают настоящие профессионалы. Проводники и гиды рассказывают и показывают на маршрутах все самое интересное. Животные признают их "своими" и слушаются.

Добраться в гости к зверям и птицам можно разными способами. Из Владивостока оптимально ехать на автомобиле или любом рейсовом автобусе, который идет через поселок Шкотово. Еще есть электрички, однако от ж/д платформы до пункта назначения нужно миновать еще 5 км на такси. Комфортной пешеходной зоны на этом промежутке нет.

Приморский Сафари-парк работает каждый день с 9 до 19 ч. Посетителям рекомендуется заглядывать на экскурсии с утра, чтобы успеть все посмотреть.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Приморский Сафари-парк. Фото: Екатерина Ежова
Автор: 24 июля 2022, 06:27 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Билан обрел друга, Орлова семью, а Моргенштерн опыт: Как звезды приютили бездомных животных

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Очень мутная история": раскрыта тайная связь погрязших в гействе Галкина и Зеленского

Артист готовится к переезду
Шоу-бизнес

"Ее решение": условия возвращения Пугачевой в Россию вызвали ажиотаж

А Примадонна не промах!
Шоу-бизнес

"Жалко!": Наташа Королева уходит со сцены

Угасает наша звездочка
Шоу-бизнес

"Поменяли вектор": стало известно о массовом уходе российских артистов

Их задушили санкции

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"
"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам

Регионы

Синий кровавый язык: как медведице вытаскивали изо рта застрявшую банку сгущенки (видео)
"Не приближаться": редкий краснокнижный зверек скачет на улице в Подмосковье
В Подмосковье поймали ранее судимого мошенника
Житель Свердловской области зарезал отца за семейным ужином
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+