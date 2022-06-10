"К черту ЗОЖ!": жирный котяра объявил войну велотренажеру (видео)

В телеграм-канале Mimi video появилось забавное видео с жирным котярой предположительно британской породы в главной роли. Пушистик почувствовал было тягу к спорту и попытался взобраться на велотренажер, стоящий в комнате, однако потерпел неудачу и тут же раздумал. Объявив войну тренажеру, кот быстро оставил все попытки дальнейших занятий.
Когда ролик попал в Сеть, пользователи принялись дружно смеяться над неудачливым спортсменом.
"К черту этот ЗОЖ!" – написал один из пользователей.
Многие даже узнали в ленивом коте себя и своих знакомых, которых с большим трудом можно загнать в спортзал.