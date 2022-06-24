В Удмуртии спасли малыша черного ягуара – видео

У звезды зоопарка Удмуртии, ягуара Багиры, родился малыш. Однако черный котенок был обречен на голодную смерть, потому что у его мамы пропало молоко. Спасать котенка пришлось работникам учреждения.
Сотрудники зоопарка взяли новорожденного ягуара под личную опеку и стали откармливать его молоком. Специалисты подчеркнули, что сейчас котенок растет как положено. По их словам, малыш даже не отказывается от мяса.
Они сняли приключения ягуара на видео. Забавные кадры опубликовал телеграмм-канал "Кит и Кот". На них видно, как уже слегка подросший питомец резвится в своем вольере, учится преодолевать естественные препятствия. Багира, по словам работников, тоже чувствует себя хорошо.