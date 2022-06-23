"Свет мой, зеркальце, скажи": забавный кот стал звездой Сети

Забавное видео сняла хозяйка милого котика. Домашний питомец нашел себе нового "друга" и долго пытался поймать его, но не вышло. Однако при этом животное стало звездной Сети.
На кадрах видно, как кот безуспешно пытается пробиться сквозь зеркало, играясь с собственным отражением, но многочисленные попытки схватить лапками нового "друга" не приносят ему никаких результатов.
Зато на фоне раздается смех хозяйки животного, которая, видимо, и поделилась видео с публикой. Милый зверек пришелся людям по душе. Забавные кадры набрали на YouTube тысячи просмотров.