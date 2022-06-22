Игры медведя, волка и льва сняли на видео

Забавная история произошла в одном из американских национальных заповедников. Истинно человеческие качества вместо местных политиков решили проявить обитатели зоопарка. Медведь, волк и лев продемонстрировали посетителям настоящую дружбу и стали звездами Сети.
Милое поведение животных сняли на видео. На кадрах видно, как зверушки резвятся около бассейна. Их игра заключалась в том, чтобы не дать бедному медвежонку вылезти из воды. Косолапый делал вид, что пытается схватить и укусить своих друзей, однако и волк, и лев не сдавались.
К концу ролика медведь все-таки добился своей цели: вышел из бассейна, однако быстро передумал и снова плюхнулся в воду. Посетители социальных сетях активно делятся видео и хвалят милых зверушек.