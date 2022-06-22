Поргина перенесла операцию На Украине запретили российскую музыку Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Смерть": жена Петросяна сообщила о кончине любимого
"Уволили": Болезненно вздувшегося Малахова послали к чертовой бабушке с телевидения
"Родилась": Тодоренко с вывернутым пупком показала румяную малютку
Ему уже не нужно: Боярский отдает под снос дом умирающего Краско
партнеры
Среда
22 июня
Лента новостей
09:37
Побывавшую в космосе Пересильд взяли на место выскочки Хаматовой с гонораром в два раза больше
09:03
Игры медведя, волка и льва сняли на видео
09:01
Изменившуюся до неузнаваемости Яковлеву спутали с Польной: Не узнать!
08:41
Взявшая на руки ребенка от Баскова Успенская оплакивает смерть: Покойся с миром!
08:05
Один сбежал из страны к француженке, второй увез жену рожать за бугор: как живут сыновья Крючковой
06:34
Мутко: выдача ипотеки вырастет вдвое
04:18
"Стыдно": Пугачеву изгрызла совесть за болтливого предателя Галкина
02:31
Богатые покупатели предпочитают Сочи
00:04
Кириллов день: приметы и традиции 22 июня
22:14
А кто папа? Крошка-сын замужней Арзамасовой вырос похожим на Газманова
21:21
"Счастье": Встретившая давнюю любовь Валерия хладнокровно бросила Пригожина
20:45
Стыд и унижения: проигравший борьбу Дибров пал на карачки перед соперником после ухода жены
19:54
"Вылечить не получается": врач поставил крест на умирающей в Израиле 73-летней Пугачевой
19:04
Застой желчи в организме – причины и последствия объяснил врач
18:57
"Внутри все натерто и воспалено": влипшую в секс-рабство Наталью Штурм раздраконили мужики с торчащими концами
18:12
"Хочется, но я держусь!": усмиряющая плоть Распутина теребит заветный орган до беспамятства
17:17
Господи, помилуй! Сокрушенная смертью малыша Кончаловская хлещет черными слезами после родов
17:14
Была сильно расстроена, подавлена, в депрессии: душераздирающие подробности внезапного ухода Карауловой
16:39
Наевшийся Виагры артист "Кривого зеркала" отчихвостил Галкина по самые помидоры: Друзей не выбирают
15:53
"Убийца! Мы тебе этого не простим!": рассказавшая о смерти жена Петросяна огребла похоронных проклятий
15:30
"Пить – так пить": вдова Этуша хлещет в одиночестве ведерным стаканом
14:51
Не легковушки, так бронетехника: эксперт оценил перспективы России по производству машин
14:50
Совсем другой человек: после пластики Бабкина перестала быть собой
14:42
"Что-то страшное, большое и мертвое": Дочь похоронила 58-летнего Машкова
14:07
Плющенко втянул в секту: Рудковская строит гостиницу для спортсменов
13:58
Чудовищного размера: огромное пузо Булановой уже трудно спрятать
13:50
"Все преодолеем, малышка моя": голая рыдающая Валерия обхватила сильно округлившийся живот
13:20
Успенская предъявила ребеночка от Баскова: Очень похож на самого Колю
13:19
Три развода в 27 лет, разлука с дочерью и суицид мужа: как живет ставшая отшельницей актриса Маврина
13:10
В Волгограде мужчина избил бывшую жену – видео
12:55
Выкатившая потасканные груди разведенка Муцениеце получила под дых: Это не красиво
12:48
Курс доллара скатился ниже 55 рублей
12:46
Неадекватная пассажирка устроилка скандал в самолете – видео
12:29
"Глаза пробитые": объявлено о срочной госпитализации искореженного Зеленского
12:08
"Скончалась от туберкулеза": трагичная новость о Литвиновой прикончила публику
11:42
Звезда: закативший посреди улицы концерт победитель "Голоса" явил себя во всей красе
11:29
Подмосковный похититель велосипедов предстанет перед судом
11:27
Водитель разбившегося автобуса с туристами под Челябинском оказался судим
11:21
Работает 100%: Как сделать красивое объявление для продажи старой квартиры
10:47
"Умерла": Известие о смерти от семьи Газманова довело народ до слез
10:39
В Якутии с радаров исчез самолет с пассажирами на борту
10:30
"От нее пахнет и водкой, и селедкой, и салатами": базарную кликушу Гузееву растоптали
10:24
Мигранты из Подмосковья устроили стрельбу во время массовой драки
09:48
"Совсем тяжело": Муж раскрыл страшную подноготную жизни с кукушкой Меньшовой
09:36
"Я работаю здесь": вскрылась правда о сбежавшем в Латвию с видом на жительство Ярмольнике
09:07
Сытый папик: обнаружилась тайная связь Тутберидзе с ее покровителем из США
08:57
Бедные зрители! Охрипшая Асмус залила рвотными массами подмостки
08:51
"Диски с фанерой может уже выбрасывать": Кравец о списанной в утиль 74-летней Ротару
08:34
"Состав преступления": юрист подтвердил уголовную ответственность для Галкина
06:12
Цены на квартиры замерли
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Скончалась от туберкулеза": трагичная новость о Литвиновой прикончила публику
"Глаза пробитые": объявлено о срочной госпитализации искореженного Зеленского
Неадекватная пассажирка устроилка скандал в самолете – видео
Выкатившая потасканные груди разведенка Муцениеце получила под дых: Это не красиво
Курс доллара скатился ниже 55 рублей
Успенская предъявила ребеночка от Баскова: Очень похож на самого Колю
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Игры медведя, волка и льва сняли на видео

Милые зверушки порезвились около бассейна и стали звездами Сети.
прочитано 38 раз

Забавная история произошла в одном из американских национальных заповедников. Истинно человеческие качества вместо местных политиков решили проявить обитатели зоопарка. Медведь, волк и лев продемонстрировали посетителям настоящую дружбу и стали звездами Сети.

ПО ТЕМЕ

"Мечтает стать павлином": хитрый попугай прикрутил себе новый хвост на видео

Смешные животные

Сюжеты Смешные животные

Милое поведение животных сняли на видео. На кадрах видно, как зверушки резвятся около бассейна. Их игра заключалась в том, чтобы не дать бедному медвежонку вылезти из воды. Косолапый делал вид, что пытается схватить и укусить своих друзей, однако и волк, и лев не сдавались.

К концу ролика медведь все-таки добился своей цели: вышел из бассейна, однако быстро передумал и снова плюхнулся в воду. Посетители социальных сетях активно делятся видео и хвалят милых зверушек.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: pixabay.com
Автор: 22 июня 2022, 09:03 Источник: YouTube ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Убийца! Мы тебе этого не простим!": рассказавшая о смерти жена Петросяна огребла похоронных проклятий

Приятного мало
Шоу-бизнес

Стыд и унижения: проигравший борьбу Дибров пал на карачки перед соперником после ухода жены

Мужчину не поняли
Шоу-бизнес

Наевшийся Виагры артист "Кривого зеркала" отчихвостил Галкина по самые помидоры: Друзей не выбирают

Мужчине не по себе
Шоу-бизнес

"Пить – так пить": вдова Этуша хлещет в одиночестве ведерным стаканом

Наливай полнее!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Регионы

Водитель разбившегося автобуса с туристами под Челябинском оказался судим
В Якутии с радаров исчез самолет с пассажирами на борту
В Волгограде нашли труп избитой женщины
В Ивановской области задержан предполагаемый вор и обманщик пенсионеров
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+